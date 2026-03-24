El mercado de Corea del Sur abrió en terrenos negativos este 24 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el KOSPI, que inaugura la sesión bursátil del martes 24 de marzo con grandes caídas del 3,24%, hasta los 5.593,98 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a días pasados, el selectivo gira las tornas respecto del de la jornada previa, cuando marcó un incremento del 2,73%, siendo incapaz de asentar una tendencia estable.

En relación a los últimos siete días, el KOSPI anota un ascenso del 0,8%. El KOSPI se sitúa un 11,31% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 29,8% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).