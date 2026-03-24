Noticias

Clima en San Antonio: el estado del tiempo para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Aumentarán las nubes, con una temperatura mínima de alrededor de 64 grados Fahrenheit (18 grados Celsius).

Habrá un viento del sur de aproximadamente 5 mph (8 km/h).

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Se espera que el clima sea mayormente nublado hasta media mañana, seguido de una gradual aclaración, con una temperatura máxima cercana a los 90 grados Fahrenheit (32 grados Celsius).

Habrá un viento del sur de 5 a 10 mph (8 a 16 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 mph (32 km/h).

Esta noche, se anticipa que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá que las temperaturas desciendan, creando un ambiente agradable para disfrutar de la noche.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 23 de marzo 6:51 p. m. CDT .

El estado del tiempo en Estados Unidos

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

Clima en San AntonioPronóstico del tiempo en San AntonioClima en Estados UnidosEstado del tiempo en San AntonioClima en TexasÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Estados Unidos hoy

Estos temas y cantantes han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

Este es el top 10

Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Ashburn para mañana

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Virginia: temperatura y

Pronóstico del clima en Santiago de los Caballeros este martes 24 de marzo: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Santiago

El mercado de Corea del Sur abrió en terrenos negativos este 24 de marzo

Apertura de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El mercado de Corea del

El Nikkei 225 sube 2,2% tras la apertura de la jornada este 24 de marzo

Inicio de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El Nikkei 225 sube 2,2%