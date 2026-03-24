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Cierre Nifty 50: mercado de la India cerró operaciones ganando terreno este 24 de marzo

Cierre de operaciones Nifty 50: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en alza para el Nifty 50, que cerró la jornada del martes 24 de marzo con fuertes incrementos del 1,78%, hasta los 22.912,40 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 23.057,30 puntos y un volumen mínimo de 22.624,20 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,88%.

En la última semana, el Nifty 50 registra una bajada 2,84%; aunque en el último año todavía mantiene un incremento del 0,34%. El Nifty 50 se sitúa un 12,98% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 1,78% por encima de su valoración mínima del año en curso (22.512,65 puntos).

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