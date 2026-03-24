AEX se mueve en terreno positivo en la apertura del mercado este 24 de marzo

Inicio de jornada en alza para el AEX, que comienza la jornada financiera del martes 24 de marzo con ascensos del 0,78%, hasta los 974,29 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas pasadas, el índice bursátil encadena dos jornadas seguidas de números positivos.
En los últimos siete días, el AEX anota una bajada 3,8% aunque, por el contrario, desde hace un año mantiene aún un ascenso del 6,52%. El AEX se sitúa un 5,41% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 1,32% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (961,62 puntos).