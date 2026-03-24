Acciones de la eurozona ganan; Euro Stoxx 50 abre la sesión con cifras al alza este 24 de marzo

Apertura en positivo para el EuroStoxx 50, que inaugura la sesión de mercado del martes 24 de marzo con leves incrementos del 0,48%, hasta los 5.601,24 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días previos, el índice bursátil suma dos sesiones consecutivas en verde.
En la última semana, el EuroStoxx 50 acumula una disminución 2,91%; por el contrario en el último año aún conserva un incremento del 5,06%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 9,27% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.173,32 puntos) y un 1,82% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.501,28 puntos).