Ranking Apple en Argentina: top 10 de las canciones más populares de este día

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público argentino.

Las canciones favoritas del momento

1. SWIM

BTS

El tema de BTS se mantiene en primer lugar.

2. Body to Body

BTS

El sencillo más reciente de BTS ya se vislumbra como un nuevo clásico. Body to Body entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. Hooligan

BTS

Hooligan, interpretado por BTS, sigue en el tercer lugar de la lista.

4. FYA

BTS

FYA se estrena hoy en este ranking. El exitazo de BTS está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. Aliens

BTS

Lo más nuevo de BTS, Aliens, entra directamente a la quinta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

6. 2.0

BTS

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a BTS. Quizás por esto es que 2.0 debuta en el ranking directamente en el sexto puesto.

7. Like Animals

BTS

Con una diferencia positiva de 2, el más reciente exitazo de BTS sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición séptima. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

8. NORMAL

BTS

El que fuera un exitazo de BTS va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 7.

9. Merry Go Round

BTS

Merry Go Round de BTS se encuentra en noveno lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 8.

10. they don’t know ’bout us

BTS

Cosechar éxitos es sinónimo de BTS. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada they don’t know ’bout us, debute en la décima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Yves Herman)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un aumento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.