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OMX Stockholm 30 gana terreno al cierre de la jornada este 23 de marzo

Cierre de sesión OMXS 30: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el OMXS 30, que acabó la jornada en los mercados del lunes 23 de marzo con incrementos del 0,96%, hasta los 2.892,19 puntos. El índice marcó un máximo de 2.940,03 puntos y un mínimo de 2.783,90 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 5,31%.

Teniendo en cuenta la última semana, el OMXS 30 registra una disminución 4,48%; pero en términos interanuales mantiene aún una subida del 7,7%. El OMXS 30 se sitúa un 10,26% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 0,96% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.864,69 puntos).

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