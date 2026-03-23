Las series más vistas en Netflix Argentina para pasar horas frente a la pantalla

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Argentina

1. BTS El Comeback en vivo (BTS 컴백 라이브: ARIRANG)

Sigue a BTS mientras actúan en vivo desde Seúl en celebración de su quinto álbum de estudio Arirang, marcando su primer evento global con transmisión en vivo desde Corea.

2. That Night

3. Emergencia radiactiva (Emergência Radioativa)

En esta serie dramática inspirada en hechos reales, físicos y médicos intentan contener una catástrofe radiológica y salvar miles de vidas.

4. Love & Death

Serie de David E. Kelly que cuenta la historia real de Candy y Pat Montgomery y Betty y Allan Gore, dos parejas de feligreses que disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas hasta que una infidelidad hace que alguien empuñe un hacha.

5. Un lugar para soñar

Una enfermera practicante se muda a un pueblito del norte de California buscando tranquilidad, pero encuentra algo (y alguien) que la moviliza.

6. One Piece (ワンピース)

Riqueza, fama, poder.. un hombre había obtenido todo en este mundo, era el Rey de los Piratas Gold Roger. Antes de morir sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: "¿Mi tesoro? Si lo queréis es vuestro.. lo he escondido todo en ese lugar". Y así dio comienzo lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, lanzando a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece. Esta serie relata las aventuras y desventuras de uno de esos piratas, Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Fruta del Diablo (Akuma no Mi en japonés), en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el "One Piece".

7. Peaky Blinders

En Gran Bretaña, Reino Unido se recuperan de la desesperación de la Gran Guerra, las personas sobreviven a como pueden y las bandas criminales proliferan en una nación sacudida económicamente.Es justamente aquí donde una familia de gánsteres irlandeses de origen nómada (a veces llamados gitanos o chatarreros) asentada en Birmingham (los Peaky Blinders) justo después de la Primera Guerra Mundial, dirigen un local de apuestas hípicas en la ciudad. Las acciones del ambicioso, respetado, temerario y peligroso jefe de la banda, Thomas Shelby, llaman la atención del Inspector jefe Chester Campbell, un detective de la Real Policía Irlandesa que es enviado por el mismo Winston Churchill desde Belfast donde había sido enviado a limpiar la ciudad del Ejército Republicano Irlandés (IRA), comunistas, pandillas y delincuentes comunes.

8. En el barro

Cinco presas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder de la cárcel amenazan con separarlas.

9. Los Bridgerton

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

10. La Reina del Flow

La serie se desarrolla en el seductor ambiente del reggaeton, género que se ha tomado al mundo. Esta es la historia de Yeimy Montoya, una talentosa joven compositora que paga una injusta condena en una prisión de Nueva York tras ser engañada por Charly, el hombre que ama y que posteriormente le roba sus canciones, con las que logra alcanzar la fama y convertirse en una estrella. El único deseo de Yeimy es salir a cobrar venganza contra todos aquellos que acabaron con su vida y su familia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (EFE/Sedat Suna)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.