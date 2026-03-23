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IBEX 35 de España cerró con alza de 0,8% este 23 de marzo

Cierre de operaciones IBEX 35: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el IBEX 35, que cerró la sesión del lunes 23 de marzo con subidas del 0,8%, hasta los 43.184,37 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 44.008,39 puntos y un volumen mínimo de 41.616,11 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 5,44%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el IBEX 35 acumula una disminución del 2,62%. El IBEX 35 se sitúa un 8,94% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.426 puntos) y un 0,8% por encima de su cotización mínima del año en curso (42.841 puntos).

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