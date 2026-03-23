El mercado japonés cerró en terrenos negativos este 23 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Nikkei 225, que terminó la sesión bursátil del lunes 23 de marzo con fuertes descensos del 3,37%, hasta los 51.573,78 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 52.479,81 puntos y un mínimo de 50.688,76 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,41%.

En los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula un descenso 4,17% aunque, por el contrario, en el último año acumula aún una subida del 40,17%. El Nikkei 225 se sitúa un 12,36% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 0,89% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).