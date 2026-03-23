Clima en Texas: el pronóstico del tiempo para San Antonio

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del tiempo para las próximas horas en la ciudad de San Antonio, en Texas, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que el clima sea mayormente claro, con una temperatura mínima alrededor de 60 grados Fahrenheit (15 grados Celsius).

Habrá un viento del este de aproximadamente 5 mph (8 km/h) que se convertirá en viento del sur después de la medianoche.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Se espera que esta noche sea mayormente soleada, con una temperatura máxima cercana a 88 grados Fahrenheit (31 grados Celsius).

El viento será tranquilo, cambiando a dirección sur alrededor de 5 mph (8 km/h) por la mañana.

A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, creando un ambiente agradable y cómodo para disfrutar del aire libre.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 22 de marzo 6:51 p. m. CDT .

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.