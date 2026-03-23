Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 3,85% este 23 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el Nikkei 225, que empieza rueda bursátil del lunes 23 de marzo con fuertes descensos del 3,85%, hasta los 51.318,04 puntos, tras la apertura. En relación a fechas previas, el índice encadena dos jornadas sucesivas de números negativos.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 registra un descenso 4,65%; aunque en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 39,48%. El Nikkei 225 se sitúa un 12,8% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 0,39% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).