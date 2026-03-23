Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 3,85% este 23 de marzo

Comienzo del día en negativo para el Nikkei 225, que empieza rueda bursátil del lunes 23 de marzo con fuertes descensos del 3,85%, hasta los 51.318,04 puntos, tras la apertura. En relación a fechas previas, el índice encadena dos jornadas sucesivas de números negativos.
En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 registra un descenso 4,65%; aunque en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 39,48%. El Nikkei 225 se sitúa un 12,8% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 0,39% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).