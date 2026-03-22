Las mejores series de Prime Video México para ver hoy mismo

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Prime Video ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Prime Video México

1. La bendición del oficial del cielo (天官赐福)

Desterrado al Reino Mortal para atrapar fantasmas, un ser divino se enfrenta con un demonio y pronto descubre un turbio secreto que esconden los dioses celestiales.

2. Invencible (INVINCIBLE)

Mark Grayson es un adolescente normal, excepto por el hecho de que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta. Poco después de su decimoséptimo cumpleaños, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y entra en la tutela de su padre.

3. Yo soy Betty, la fea

'Yo soy Betty, la fea' es una telenovela colombiana que se estrenó en septiembre de 1999 en su país de origen, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como actores protagonistas en los papeles de Beatriz y Armando. La producción contaba la historia de Betty, una joven y brillante economista que acaba fichando en una empresa de moda para el jefe de la compañía, de quien acaba enamorándose. Una situación que Armando acaba aprovechando a su favor pero que, contra todo pronóstico, acaba volviéndose en su contra al corresponder a los sentimientos de su secretaria.Creada por Fernando Gaitán Salom, esta telenovela cosechó un éxito arrollador no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, al alcanzar más de 180 países y ser doblada a unos 25 idiomas. Además, fue origen de múltiples versiones que fueron surgiendo tras su enorme fama, sumando hasta 28 adaptaciones en todo el mundo hasta el año 2010.

4. El joven Sherlock (Young Sherlock)

Un Sherlock Holmes de 19 años se ve enredado en un asesinato en Oxford que pone en peligro su libertad. Su primer caso, abordado imprudentemente, le lleva a descubrir una conspiración de gran alcance que altera su camino para siempre.

5. 56 días (56 Days)

Después de hallar un cuerpo no identificado en un departamento lujoso relacionado con Oliver Kennedy y su novia, Ciara Wyse, los detectives Lee Reardon y Karl Connolly reconstruyen el romance mortal de la pareja a lo largo de 56 días.

6. Scarpetta: Médico forense (Scarpetta)

La doctora Kay Scarpetta, la reconocida patóloga forense, regresa a su antiguo puesto como jefa médica forense de Virginia, donde investiga un tétrico asesinato que le trae escalofriantes recuerdos de su primer gran caso. En 1998, Scarpetta trabaja al lado del detective Pete Marino y del agente del FBI Benton Wesley en la investigación de una serie de brutales estrangulamientos.

7. Afterburn (Zona cero) (Afterburn)

Un grupo de cazadores de tesoros postapocalípticos busca reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.

8. Apocalypse Now

Durante la guerra de Vietnam, al joven Capitán Willard, un oficial de los servicios de inteligencia del ejército estadounidense, se le ha encomendado entrar en Camboya con la peligrosa misión de eliminar a Kurtz, un coronel renegado que se ha vuelto loco. El capitán deberá ir navegar por el río hasta el corazón de la selva, donde parece ser que Kurtz reina como un buda despótico sobre los miembros de la tribu Montagnard, que le adoran como a un dios.

9. Sweetpea

10. El engaño (The Bluff)

Una pirata retirada que vive tranquilamente en una remota isla debe enfrentarse a su pasado y usar sus habilidades letales para salvar a su familia de un implacable asedio cuando su antiguo capitán aparece para vengarse de ella.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratuitos y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.