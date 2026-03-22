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Clima en Texas: el pronóstico del tiempo para San Antonio

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad texana te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutar de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

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La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está el pronóstico del estado del tiempo para mañana en la ciudad texana de San Antonio,según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será mayormente despejado, con una temperatura mínima alrededor de 59 grados Fahrenheit (15 grados Celsius).

Se espera un viento del sur de 5 a 10 millas por hora (8 a 16 kilómetros por hora), con ráfagas que alcanzarán hasta 20 millas por hora (32 kilómetros por hora).

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

El clima para esta noche será mayormente despejado, con una temperatura alta cercana a 89 grados Fahrenheit (32 grados Celsius).

Se espera que el viento sea tranquilo, volviéndose del sur alrededor de 5 mph (8 km/h) por la tarde.

A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un ambiente agradable y cómodo.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 21 de marzo 6:51 pm CDT .

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

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