Clima en Ashburn: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y posiblemente una tormenta después de las 2 a.m. La temperatura mínima será de alrededor de 49 grados Fahrenheit (9 grados Celsius). El viento del suroeste será de aproximadamente 9 mph (14 km/h) y se convertirá en viento del norte después de la medianoche. La probabilidad de precipitación será del 80%. Se espera que las nuevas cantidades de lluvia estén entre una décima y un cuarto de pulgada (2.5 a 6.4 mm), aunque se podrían registrar cantidades más altas en las tormentas eléctricas.

El clima por la noche

Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se esperan lluvias antes de las 8 a.m., seguidas de una ligera posibilidad de lluvia entre las 8 a.m. y las 2 p.m. La temperatura máxima estará cerca de 56°F (13°C).

Habrá un viento del noroeste de 14 a 18 mph (22 a 29 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 mph (42 km/h). La probabilidad de precipitación es del 80%. Se anticipan cantidades de precipitación entre una décima y un cuarto de pulgada (2.5 a 6.4 mm) posibles.

Esta noche, se espera que las condiciones se mantengan inestables, con la posibilidad de más lluvias y temperaturas que descenderán a alrededor de 45°F (7°C).

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 21 de marzo, 8:35 pm EDT.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.