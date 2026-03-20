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OMX Stockholm 30 este 20 de marzo: cerró la jornada a la baja

Cierre de operaciones OMXS 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el OMXS 30, que acabó la jornada financiera del viernes 20 de marzo con notables descensos del 1,52%, hasta los 2.864,69 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 2.942,41 puntos y la cifra mínima de 2.863,79 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,67%.

En los últimos siete días, el OMXS 30 registra un descenso 5,1%; pese a ello desde hace un año aún acumula una subida del 6,68%. El OMXS 30 se sitúa un 11,11% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos)

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