OMX Stockholm 30 este 20 de marzo: cerró la jornada a la baja

Mal día para el OMXS 30, que acabó la jornada financiera del viernes 20 de marzo con notables descensos del 1,52%, hasta los 2.864,69 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 2.942,41 puntos y la cifra mínima de 2.863,79 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,67%.
En los últimos siete días, el OMXS 30 registra un descenso 5,1%; pese a ello desde hace un año aún acumula una subida del 6,68%. El OMXS 30 se sitúa un 11,11% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos)