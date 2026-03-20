Índice ATX este 20 de marzo: pierde terreno al inicio de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el ATX, que inaugura la jornada en los mercados del viernes 20 de marzo con grandes bajadas del 1,97%, hasta los 5.318,77 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el índice bursátil pone freno a tres jornadas consecutivas con tendencia positiva.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el ATX registra una disminución 0,56%; por contra en términos interanuales acumula aún una subida del 24,12%. El ATX se sitúa un 8,62% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 1,06% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.263,07 puntos).