Índice ATX este 20 de marzo: pierde terreno al inicio de operaciones

Sesión bajista para el ATX, que inaugura la jornada en los mercados del viernes 20 de marzo con grandes bajadas del 1,97%, hasta los 5.318,77 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el índice bursátil pone freno a tres jornadas consecutivas con tendencia positiva.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el ATX registra una disminución 0,56%; por contra en términos interanuales acumula aún una subida del 24,12%. El ATX se sitúa un 8,62% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 1,06% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.263,07 puntos).