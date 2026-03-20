Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 20 de marzo

Positiva apertura de sesión para el EuroStoxx 50, que inaugura la sesión bursátil del viernes 20 de marzo con notables subidas del 1,16%, hasta los 5.679,15 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, el índice pone punto final a dos sesiones de tendencia plana.
Si consideramos los datos de la última semana, el EuroStoxx 50 anota un descenso 0,66%; por el contrario en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 4,94%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 8% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 1,16% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.613,83 puntos).