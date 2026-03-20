En el cierre de los mercados, AEX se ubica en terreno negativo este 20 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el AEX, que terminó la jornada en los mercados del viernes 20 de marzo con fuertes caídas del 1,64%, hasta los 961,62 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 985,27 puntos y un mínimo de 961,62 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,4%.

Teniendo en cuenta la última semana, el AEX anota una disminución 4%; por el contrario en términos interanuales aún acumula un ascenso del 4,41%. El AEX se sitúa un 6,64% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.030,06 puntos)