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Cotización del Euro Stoxx 50 del 20 de marzo

Cierre de sesión Euro Stoxx 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Euro Stoxx 50, que cerró la sesión bursátil del viernes 20 de marzo con grandes caídas del 1,92%, hasta los 5.506,13 puntos. El indicador anotó un máximo de 5.687,19 puntos y un mínimo de 5.503,37 puntos. El rango de cotización para el Euro Stoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,23%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Euro Stoxx 50 acumula una bajada 3,68%; pero en el último año todavía mantiene una subida del 1,75%. El Euro Stoxx 50 se sitúa un 10,81% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.173,32 puntos)

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