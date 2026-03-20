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BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 20 de marzo

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de sesión para el BSE Sensex 30, que comienza la jornada del viernes 20 de marzo con notables ascensos del 1,14%, hasta los 75.056,19 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con días previos, el selectivo invierte el resultado de la jornada anterior, en el que marcó una disminución del 0,83%, demostrándose incapaz de asentar una tendencia definida.

En los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota un ascenso 0,66%; pese a ello en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 3,75%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 12,48% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 1,14% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (74.207,24 puntos).

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