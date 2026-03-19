Hang Seng pierde 1,53% tras el inicio de la jornada

Comienzo del día en negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la sesión de mercado del jueves 19 de marzo con notables caídas del 1,53%, hasta los 25.626,58 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas anteriores, el indicador pone el fin a tres sesiones de racha positiva.
Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula una disminución del 0,35%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 8,37% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 1,49% por encima de su valoración mínima del año en curso (25.249,48 puntos).