Noticias

Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 2,46% este 19 de marzo

Inicio de sesión Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nikkei 225, que comienza la jornada del jueves 19 de marzo con fuertes descensos del 2,46%, hasta los 53.879,10 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días anteriores, el selectivo gira las tornas respecto del de la sesión previa, donde marcó una subida del 0,09%, demostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia.

En relación a los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula una bajada 1,05%; por el contrario desde hace un año acumula aún un ascenso del 45,51%. El Nikkei 225 se sitúa un 8,45% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 5,4% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Japón

Últimas Noticias

Ranking Netflix España: estas son las películas favoritas que te engancharán desde el primer minuto

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Ranking Netflix España: estas son

Pronóstico del clima para mañana en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Pronóstico del clima para mañana

Clima en Texas: temperatura y probabilidad de lluvia en San Antonio para mañana

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Texas: temperatura y

Netflix Argentina: Conoce cuáles son las 10 películas más populares del momento que se roban la atención del público

Series y películas como ‘Máquina de guerra’, ‘Una pareja explosiva’, ‘Doble Riesgo’ y ‘Made in Korea’, junto a otros títulos, han posicionado a la plataforma de streaming entre las preferidas internacionalmente

Netflix Argentina: Conoce cuáles son

Conoce el clima de este día en La Habana

La temperatura mínima que se ha registrado en Cuba fue la del 11 de abril de 2020, cuando el termómetro descendió hasta los 0.6 grados en Baiona

Conoce el clima de este