Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 2,46% este 19 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nikkei 225, que comienza la jornada del jueves 19 de marzo con fuertes descensos del 2,46%, hasta los 53.879,10 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días anteriores, el selectivo gira las tornas respecto del de la sesión previa, donde marcó una subida del 0,09%, demostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia.

En relación a los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula una bajada 1,05%; por el contrario desde hace un año acumula aún un ascenso del 45,51%. El Nikkei 225 se sitúa un 8,45% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 5,4% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).