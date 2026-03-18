Ranking Google: estas son las 25 películas más vistas del momento en Estados Unidos

Depredador: Tierras Salvajes presenta un nuevo tráiler.

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más reproducidas en Google Estados Unidos ya está disponible.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no te puedes perder.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Ranking de películas más populares en Google en Estados Unidos

Predator: Badlands (Captura de tráiler oficial)

1. Depredador: Tierras salvajes (Predator: Badlands)

Un joven Predator rechazado por su clan encuentra un aliado inesperado en Thia y emprende un peligroso viaje en busca del adversario definitivo.

2. Five Nights at Freddy’s 2

Tráiler oficial de la cinta de terror 'Five Nights at Freddy's 2'. (Universal Pictures)

Un año después de la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza, las historias sobre lo ocurrido allí se han convertido en una leyenda local extravagante, inspirando el primer Fazfest del pueblo. Con la verdad oculta, Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desencadenando una serie de eventos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s y desatarán un horror oculto durante décadas.

3. Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados (The SpongeBob Movie: Search for SquarePants)

El tráiler de la nueva cinta de Bob Esponja presenta al clásico personaje en una aventura pirata junto a Patricio Estrella. (Créditos: YouTube / Paramount Pictures México)

Desesperado por ser un gran tipo, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Krabs siguiendo a The Flying Dutchman, un misterioso pirata fantasma, en una aventura marítima que lo lleva a las profundidades más profundas del mar profundo, donde ninguna Esponja ha ido antes.

4. Wicked Parte II (Wicked: For Good)

Wicked: For Good trailer final. Crédito: (YouTube/Universal Pictures)

Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, Glinda y Elphaba deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.

5. Los ilusionistas 3 (Now You See Me: Now You Don’t)

Isla Fisher en 'Ahora me ves 3'

Los Cuatro Jinetes regresan junto a una nueva generación de ilusionistas en una extraordinaria aventura que contiene giros asombrosos, sorpresas alucinantes y trucos de magia nunca vistos en la gran pantalla.

6. Chainsaw Man la película: Arco de Reze

(MAPPA)

En una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze ha irrumpido en el mundo de Denji, y él se enfrenta a su batalla más letal hasta el momento, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.

7. Zootopia 2

Tráiler oficial de la segunda parte de Zootopia, película de Walt Disney Animation Studios, sitúa a los detectives Nick Wilde y a su compañera Judy Hopps en una misión especial del Departamento de Policía de Zootopia, de la cual dependerá su permanencia dentro de la corporación.

Tras resolver el caso más importante de la historia de Zootopia, los policías novatos Judy Hopps y Nick Wilde se encuentran en la sinuosa pista de un gran misterio cuando Gary De’Snake llega y revoluciona la metrópolis animal.

8. Los pecadores (Sinners)

Trailer Los pecadores

Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

9. Bugonia

Emma Stone se rapó completamente para protagonizar "Bugonia". (Captura de video)

Teddy, un joven paranoico y abatido, es un apasionado apicultor. Cree que extraterrestres de Andrómeda se han propuesto destruir el mundo natural que lo rodea. Junto a su leal primo Don, secuestran a Michelle, una poderosa ejecutiva farmacéutica, para evitar una catástrofe total.

10. Una batalla tras otra (One Battle After Another)

Del escritor/director Paul Thomas Anderson, llega Una Batalla Tras Otra.

Un ex revolucionario, tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar.. Adaptación modernizada de la novela ‘Vineland’, de Thomas Pynchon (1990), sobre los movimientos radicales de los años sesenta.

11. La misma luna (Under the Same Moon)

"La misma Luna" protagonizada por Kate del Castillo y Eugenio Derbez. (Google)

Narra las historias paralelas de Carlitos, de nueve años, y su madre, Rosario. Con la esperanza de brindarle una vida mejor a su hijo, Rosario trabaja ilegalmente en Estados Unidos mientras su madre cuida de Carlitos en México.

12. Cancion para dos (Song Sung Blue)

"Canción para dos". (Apple TV)

Basada en una historia real, dos músicos con mala suerte forman una alegre banda tributo a Neil Diamond, demostrando que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y perseguir tus sueños.

13. F1

La película es protagonizada por Brad Pitt. (Apple)

La leyenda de las carreras, Sonny Hayes, es persuadido para que salga de su retiro y lidere un equipo de Fórmula 1 con dificultades, además de ser mentor de un joven y prometedor piloto, mientras busca una última oportunidad de alcanzar la gloria.

14. Jurassic World: Renace (Jurassic World Rebirth)

Gareth Edwards sobre “Jurassic World Rebirth”: “Sería un crimen contra el cine no incluir ciertos dinosaurios”

Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, Zora Bennett, una experta en operaciones encubiertas, es contratada para dirigir a un equipo de especialistas cuya misión es conseguir fabricar un medicamento hecho de ADN de tres criaturas más grandes para la raza humana.

15. Avatar: El camino del agua

Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta Pandora, pero una amenaza regresa para acabar con lo que se había iniciado anteriormente, Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na’vi para proteger su planeta.

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, ‘Avatar: The Way of Water’ empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

16. Eternity

Imagen de 'Eternity'

En una vida después de la muerte donde las almas tienen una semana para decidir dónde pasar la eternidad, Joan se enfrenta a la elección imposible entre el hombre con el que pasó su vida y su primer amor, que murió joven y la ha esperado durante décadas.

17. Valor sentimental (Sentimental Value)

"Valor sentimental" se mete en el ranking de las películas más vistas del momento. (Prime Video)

Una exploración íntima y conmovedora de la familia, los recuerdos y el poder reconciliador del arte.

18. Diario de una pasión

(New Line Cinema)

En una residencia de ancianos, un hombre mayor (James Garner) lee a una mujer (Gena Rowlands) una historia de amor escrita en su viejo libro de notas. El libro cuenta la vida en los años 40 de Noah Calhoun (Ryan Gosling) y Allie Nelson (Rachel McAdams), dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, pasaron un verano idílico juntos y profundamente enamorados, antes de ser separados, primero por sus padres y más tarde por la Segunda Guerra Mundial.

19. Núremberg (Nuremberg)

"Núremberg". (Prime Video)

Un psiquiatra estadounidense examina a 22 criminales nazis durante los juicios de Núremberg. Su fascinación por Hermann Göring y su obsesiva búsqueda por entender la naturaleza del mal lo llevan a un oscuro destino.

20. El día después de mañana

Las investigaciones del climatólogo Jack Hall indican que el calentamiento global podría desencadenar un repentino y catastrófico cambio climático de la Tierra. Hall advierte a los dirigentes políticos de la necesidad de adoptar inmediatamente medidas para evitarlo, pero sus advertencias llegan demasiado tarde: una serie de anómalos fenómenos climáticos empiezan a producirse en distintas partes del globo. El calentamiento global ha puesto el planeta al borde de una nueva era glacial. Mientras Jack advierte a la Casa Blanca del inminente cambio climático, su hijo Sam y sus amigos se encuentran atrapados en Nueva York, a donde han ido para participar en un concurso académico entre institutos.

21. Teléfono negro 2 (Black Phone 2)

Teléfono negro 2 Crédito: X/@UniversalMX,

A sus 17 años, Finney Blake lucha por su vida tras su cautiverio. Sin embargo, su hermana Gwen empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sus sueños y visiones inquietantes qué los conduce a ambos en un campamento de invierno.

22. TRON: Ares

La secuela se verá el 9 de octubre en todos los cines de América Latina Crédito: (Disney)

La historia de Ares, un programa muy sofisticado que se envía desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa y que va a representar el primer encuentro de la humanidad con seres creados por la IA.

23. The Long Walk

El universo cinematográfico de Stephen King suma una nueva e inquietante adaptación con “Camina o muere” (“The Long Walk”), dirigida por Francis Lawrence, reconocido por llevar a la pantalla las entregas más memorables de “Los Juegos del hambre”. (BF Distribution)

Un grupo de chicos adolescentes compite en un concurso anual conocido como La Larga Marcha, donde deben mantener una determinada velocidad al caminar o les disparan.

24. Avatar

La cinta de James Cameron regresa al cine en una versión HD y en 4K

Año 2154. Jake Sully, un exmarine condenado a vivir en una silla de ruedas, sigue siendo, a pesar de ello, un auténtico guerrero. Precisamente por ello ha sido designado para ir a Pandora, donde algunas empresas están extrayendo un mineral extraño que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un avatar: un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire letal.

25. Exterminio: La evolución (28 Years Later)

"28 Years Later": la tercera película de la saga Exterminio (Sony Pictures)

Años transcurridos tras los sucesos de “28 semanas después”, el virus de la ira ha regresado y un grupo de supervivientes debe sobrevivir en un mundo asolado por hordas de infectados. Realizada con un iPhone 15 Pro Max y con la ayuda de numerosos accesorios especializados.

Qué se puede ver en Google TV

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV. (Google TV)

Google TV, anteriormente conocido como Google Play Películas, es un servicio con el que el gigante de internet permite a los usuarios ver series y películas que han sido adquiridas a través de la tienda Google Play.

Las películas se pueden comprar o rentar; mientras que en el caso de las series sólo se tiene la opción de compra y esto sólo es posible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Los usuarios de Google TV tienen la oportunidad de descargar el contenido para poder verlo después sin necesidad de tener una conexión a internet. Google Tv se encuentra disponible en 60 países, aunque en la mayoría sus funciones son limitadas y sólo se puede hacer un pleno uso en territorio estadounidense.

El servicio de Google TV puede ser accesible a través de un navegador web, smartphones y tablets, ya sea que tengan Android o iOS.

Aunque no es muy popular, Google TV también ha entrado a la batalla del streaming y recientemente ha engrosado su catálogo de servicio y hoy es posible disfrutar de 80 mil series, películas y programas de televisión, al tiempo que incorporó la plataforma de The Roku Channel.