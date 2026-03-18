Noticias

Pronóstico del clima para mañana en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de precipitaciones, esta es la predicción del clima para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 28 grados Fahrenheit (aproximadamente -2 grados Celsius).

Habrá un viento del sureste de aproximadamente 6 millas por hora (alrededor de 9.7 kilómetros por hora).

El clima por la noche

Saber cuál es el pronóstico
Saber cuál es el pronóstico del tiempo ayuda a planificar tu día para evitrar imprevistos (Reuters)

Esta noche, el clima será parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 53 grados Fahrenheit (12 grados Celsius).

Se espera un viento del sur de 5 a 7 millas por hora (8 a 11 kilómetros por hora).

A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, creando un ambiente fresco y agradable.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 17 de marzo, 8:35 p. m. EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

Clima en AshburnClima en VirginiaClima en Estados UnidosÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Valor del euro en Perú este 17 de marzo (de EUR a PEN)

Se registró una caída en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor del euro en Perú

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 3,1% este 18 de marzo

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted

Resultados del Loto Clásico de Chile 5400: números ganadores de este martes 17 de marzo

Esta popular lotería chilena se celebra tres veces a la semana, todos los martes, jueves y domingo

Resultados del Loto Clásico de

Clima en San Antonio: la predicción del tiempo de mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Clima en San Antonio: la

¿Cómo estará el clima en Puerto Plata?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en