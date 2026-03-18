Nikkei 225 cierra la jornada en terreno positivo este 18 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en alza para el Nikkei 225, que acabó rueda bursátil del miércoles 18 de marzo con fuertes subidas del 2,63%, hasta los 55.113,49 puntos. El selectivo llegó a un volumen máximo de 55.196,79 puntos y un mínimo de 54.148,84 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,9%.

En los últimos siete días, el Nikkei 225 marca un incremento 0,16%, de manera que en el último año aún acumula un ascenso del 49,41%. El Nikkei 225 se sitúa un 6,35% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 7,82% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).