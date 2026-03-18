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KOSPI subió un 5,04% en el mercado surcoreano tras el cierre de la jornada este 18 de marzo

Cierre de sesión KOSPI: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día alcista para el KOSPI, que terminó la jornada financiera del miércoles 18 de marzo con grandes incrementos del 5,04%, hasta los 5.925,03 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 5.934,35 puntos y un mínimo de 5.766,14 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,83%.

En los últimos siete días, el KOSPI acumula un ascenso del 5,62%. El KOSPI se sitúa un 6,06% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 37,48% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

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