Guatemala: cotización de apertura del dólar hoy 18 de marzo de USD a GTQ

El dólar estadounidense se cotiza al arranque de sesiones a 7,65 quetzales en promedio, de modo que implicó un cambio del 2,18% comparado con el valor de la jornada previa, cuando marcó 7,49 quetzales, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 1,75%; por el contrario desde hace un año aún acumula un descenso del 0,38%.

Respecto de fechas anteriores, pone el fin a dos sesiones de racha plana. La cifra de la volatilidad es superior a los números conseguidos para el último año (18,55%), así que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.