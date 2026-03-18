El Nikkei 225 sube 1,38% tras la apertura de operaciones este 18 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión de alzas para el Nikkei 225, que empieza la jornada en los mercados del miércoles 18 de marzo con subidas del 1,38%, hasta los 54.443,11 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de días anteriores, el índice con este dato frena la racha plana que marcaba en las cuatro jornadas anteriores.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nikkei 225 marca una bajada 1,06% aunque, por el contrario, en el último año aún acumula una subida del 47,59%. El Nikkei 225 se sitúa un 7,49% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 6,51% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).