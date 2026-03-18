BSE Sensex 30 cerró con alza este 18 de marzo

Día de subida para el BSE Sensex 30, que terminó la sesión de mercado del miércoles 18 de marzo con notables subidas del 0,83%, hasta los 76.704,13 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 77.000,22 puntos y la cifra mínima de 76.187,92 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,05%.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca una bajada 0,21%; aunque en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 0,47%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 10,56% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 2,87% por encima de su valoración mínima del año en curso (74.563,92 puntos).