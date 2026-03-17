PSI 20 termina la sesión con tendencia alcista este 17 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el PSI 20, que cerró la sesión de mercado del martes 17 de marzo con incrementos del 0,5%, hasta los 9.175,24 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 9.214,81 puntos y un volumen mínimo de 9.156,55 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,63%.

En la última semana, el PSI 20 registra una subida 1,68% y en términos interanuales aún mantiene un incremento del 33,73%. El PSI 20 se sitúa un 1,3% por debajo de su máximo en lo que va de año (9.295,90 puntos) y un 9,22% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.400,46 puntos).