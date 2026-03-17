Euro Stoxx 50 va a la baja durante apertura del mercado este 17 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el EuroStoxx 50, que inaugura la jornada en los mercados del martes 17 de marzo con leves bajadas del 0,24%, hasta los 5.725,29 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de fechas pasadas, el índice bursátil invierte la cotización de la sesión previa, donde obtuvo una subida del 0,56%, demostrándose incapaz de establecer una tendencia.

Teniendo en cuenta la última semana, el EuroStoxx 50 anota una disminución 1,92%; por el contrario desde hace un año acumula aún un incremento del 5,56%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 7,26% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.173,32 puntos) y un 0,71% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.685,20 puntos).