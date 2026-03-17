El Nikkei 225 sube 1,18% tras la apertura de la jornada este 17 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el Nikkei 225, que inaugura la sesión bursátil del martes 17 de marzo con incrementos del 1,18%, hasta los 54.385,91 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de fechas anteriores, el índice bursátil pone el fin a tres sesiones de tendencia negativa.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nikkei 225 marca un incremento 0,25% y desde hace un año acumula aún un ascenso del 44,24%. El Nikkei 225 se sitúa un 7,59% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 6,39% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).