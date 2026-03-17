El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 17 de marzo

Sesión negativa para el Nikkei 225, que acabó la jornada financiera del martes 17 de marzo con ligeras bajadas del 0,57%, hasta los 53.513,27 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 54.388,43 puntos y un volumen mínimo de 53.482,59 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,67%.
En relación a los últimos siete días, el Nikkei 225 marca una disminución 1,36%; aunque desde hace un año acumula aún un ascenso del 41,93%. El Nikkei 225 se sitúa un 9,07% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 4,69% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).