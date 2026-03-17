El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 17 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Nikkei 225, que acabó la jornada financiera del martes 17 de marzo con ligeras bajadas del 0,57%, hasta los 53.513,27 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 54.388,43 puntos y un volumen mínimo de 53.482,59 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,67%.

En relación a los últimos siete días, el Nikkei 225 marca una disminución 1,36%; aunque desde hace un año acumula aún un ascenso del 41,93%. El Nikkei 225 se sitúa un 9,07% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 4,69% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).