Precio del dólar retrocede en República Dominicana al cierre de este martes 17 de marzo de 2026

Consulta cuál fue el cierre del tipo de cambio hoy en República Dominicana. (REUTERS/Sam Mircovich)

El dólar estadounidense cerró la jornada del martes 17 de marzo en 59,87 pesos dominicanos en promedio, según cifras de Dow Jones. Dicho valor marcó una baja de 1,42% respecto a los 60,73 pesos de la sesión previa, consolidando tres sesiones consecutivas de descenso para la divisa en República Dominicana.

En la última semana, el dólar acumuló una baja de 1,45% frente al peso dominicano; sin embargo, en el balance anual, aún mantiene un ascenso del 1,8%, reflejando una tendencia de apreciación sostenida en los últimos doce meses. La volatilidad semanal fue notoriamente superior al promedio anual, evidenciando un periodo de alteraciones más marcadas en el mercado cambiario local.

El análisis de Grupo Financiero Monex destaca que el dólar, medido a través del índice DXY, corrigió a la baja tras alcanzar un máximo intradía en 100,11 puntos, mientras los operadores asimilan la evolución del conflicto en Medio Oriente.

La atención del mercado se centra en la próxima decisión de política monetaria de la FED, donde el ajuste de las proyecciones económicas del FOMC podría influir en las expectativas de recortes en la tasa de fondos federales.

Por otro lado, el alivio llegó con la reducción de las restricciones comerciales en el Estrecho de Ormuz, que permitió una breve disminución en el precio de los energéticos, aportando cierta estabilidad temporal a los mercados y limitando la presión sobre monedas emergentes como el peso dominicano.

Perspectivas económicas para 2026 en República Dominicana

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

República Dominicana se prepara para 2026 con un panorama económico y político alentador, según un informe de la firma global UBS Financial Services. El documento destaca una aceleración del crecimiento real del PIB hacia el 4% en dicho año, impulsada por tasas de interés más bajas y un entorno internacional más favorable. Se proyecta que la estabilidad política y las políticas pro-mercado seguirán respaldando el dinamismo económico del país.

Para 2026, UBS anticipa que la reducción de las tasas de interés liberará demanda interna y estimulará la inversión, mientras que un entorno externo más estable favorecerá la recuperación del turismo. El informe considera que un estímulo fiscal focalizado contribuirá a robustecer la actividad económica a lo largo del año.

En materia fiscal, el gobierno dominicano ha adoptado un enfoque activo para contrarrestar el crecimiento moderado. El Congreso aprobó un presupuesto suplementario que eleva el gasto de capital en 0,4% del PIB para 2025, ampliando el déficit global al 3,5% del PIB. Para 2026, el Ministerio de Hacienda apunta a un déficit fiscal global de 3,2% del PIB y un superávit primario de 0,5%.

Entre los factores más influyentes en la evolución del tipo de cambio, destacan las decisiones de política monetaria tanto del Banco Central de la República Dominicana como de la Reserva Federal de Estados Unidos, la demanda interna de dólares vinculada a las importaciones y el comportamiento de la economía local, así como el esperado fortalecimiento global del dólar estadounidense hacia el cierre de 2026, dentro de un escenario de depreciación controlada.

El Banco Central estima que el tipo de cambio alcanzará aproximadamente $66.35 en septiembre de 2026 y cerca de $69.15 un año después, anticipando una tendencia de depreciación continua.

El análisis destaca que la deuda pública bruta se mantendría estable en torno al 58% del PIB durante los próximos 12 a 18 meses a partir de noviembre del año pasado, siempre que no se produzcan eventos macroeconómicos inesperados.

UBS señala que los sólidos superávits provenientes de exportaciones de servicios y remesas compensarán los déficits de las cuentas de ingresos y comercio de mercancías, proyectando que el déficit por cuenta corriente rondará el 2-2,5% del PIB a finales de 2025 y 2026.

La inversión extranjera directa neta se estima cerca de 3,5%–4,0% del PIB, con el turismo, el comercio, la industria, la energía y el sector inmobiliario como áreas clave. Esta inversión sería suficiente para cubrir la brecha externa, según datos del Banco Central de la República Dominicana citados por UBS Financial Services.

Finalmente, el informe proporcionado por la firma de servicios financieros advierte sobre riesgos relacionados con eventos climáticos adversos y desafíos de gobernabilidad, comunes en mercados emergentes, aunque mantiene una visión optimista respecto a los indicadores económicos del país para 2026.