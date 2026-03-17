Apertura del AEX neerlandés este 17 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Arranque de operaciones sin cambios para el AEX, que comienza la sesión del martes 17 de marzo con una variación del 0,06%, hasta los 1.007,17 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días anteriores, el indicador interrumpe con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el AEX anota una subida 0,47%, por lo que desde hace un año aún conserva un incremento del 9,56%. El AEX se sitúa un 2,22% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 4,37% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).