Valor de cierre del euro en Bolivia este 16 de marzo de EUR a BOB

El euro se pagó al cierre a 7,90 bolivianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,93% comparado con los 7,83 bolivianos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro anota un incremento 0,93%, de modo que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 2,45%.

Si comparamos el dato con fechas anteriores, acumuló dos jornadas sucesivas en valores positivos. En los pasados siete días la volatilidad presentó un balance claramente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo habitual ahora mismo.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.