Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Argentina

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público argentino.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada BAILE INoLVIDABLE, debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

El sencillo más reciente de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef ya se vislumbra como un nuevo clásico. Cuando No Era Cantante (Remix) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. FOREVER TU GANTEL

Omar Courtz y Ñengo Flow

En tercer lugar, continúa FOREVER TU GANTEL de Omar Courtz y Ñengo Flow.

4. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

Esta es la canción que se ubica en el cuarto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 5. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V.

5. Ojitos Lindos

Bad Bunny y Bomba Estéreo

Lo más nuevo de Bad Bunny y Bomba Estéreo, Ojitos Lindos, entra directamente a la quinta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

6. DtMF

Bad Bunny

El sencillo de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto lugar, lo que apunta a que va de salida.

7. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

MIA (feat. Drake) de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la séptima posición.

8. Sensualidad (feat. Mambo Kingz & DJ Luian)

Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin

Sensualidad (feat. Mambo Kingz & DJ Luian), interpretado por Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin, continúa en el octavo lugar de la lista.

9. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

VOY A LLeVARTE PA PR de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. LA VILLA

Ryan Castro, Kapo y Gangsta

Con una diferencia favorable de 1, LA VILLA de Ryan Castro, Kapo y Gangsta se sitúa hoy en el puesto 10 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Yves Herman)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.