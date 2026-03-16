Las mejores canciones para escuchar en Apple Uruguay en cualquier momento y lugar

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público uruguayo.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Lluvia para Dormir. Quizás por esto es que Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) debuta en el ranking directamente en la primera posición.

2. FOREVER TU GANTEL

Omar Courtz y Ñengo Flow

El sencillo más reciente de Omar Courtz y Ñengo Flow ya se vislumbra como un nuevo clásico. FOREVER TU GANTEL entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. Sensualidad (feat. Mambo Kingz & DJ Luian)

Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin

Sensualidad (feat. Mambo Kingz & DJ Luian) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny se vende como pan caliente. Pasa del puesto 5 de ayer al 4 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

5. Cuando No Era Cantante RMX (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

El sencillo de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la quinta posición, lo que apunta a que va de salida.

6. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, MIA (feat. Drake), entra directamente al sexto lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

7. Ojitos Lindos

Bad Bunny y Bomba Estéreo

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny y Bomba Estéreo. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Ojitos Lindos, debute en la séptima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

8. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

Con una diferencia positiva de 6, VeLDÁ de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición octava. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

9. Hasta Que Dios Diga

Anuel AA y Bad Bunny

Con una diferencia favorable de 1, Hasta Que Dios Diga de Anuel AA y Bad Bunny se sitúa hoy en el puesto 9 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

10. Me Porto Bonito

Bad Bunny y Chencho Corleone

Me Porto Bonito no para de sonar en el streaming, tras ascender 5 puestos en las listas de favoritos y situarse en el décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Yves Herman)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado internacional. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.