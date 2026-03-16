En el cierre de los mercados, AEX se ubica en terreno positivo este 16 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día alcista para el AEX, que cerró rueda bursátil del lunes 16 de marzo con ascensos del 0,61%, hasta los 1.007,80 puntos. En su entorno bursátil llegó a un volumen máximo de 1.013,13 puntos y un volumen mínimo de 1.000,32 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,26%.

En la última semana, el AEX marca un ascenso 2,52%, de manera que en términos interanuales acumula aún una subida del 9,22%. El AEX se sitúa un 2,16% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 4,43% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (965,03 puntos).