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Apertura del Nikkei 225 este 16 de marzo

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo de operaciones de leves movimientos para el Nikkei 225, que empieza la jornada financiera del lunes 16 de marzo con una variación del 0,05%, hasta los 53.844,84 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el indicador pone punto final a dos sesiones de tendencia.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nikkei 225 anota un incremento 2,12%, por lo que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 43,9%. El Nikkei 225 se sitúa un 8,51% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 5,34% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).

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