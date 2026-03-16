AEX se mueve en terreno positivo en la apertura del mercado este 16 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el AEX, que comienza la jornada en los mercados del lunes 16 de marzo con ascensos del 0,5%, hasta los 1.006,70 puntos, tras la apertura. En relación a días anteriores, el indicador encadena dos jornadas consecutivas de ganancias.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el AEX acumula una subida 2,41%, de modo que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 9,1%. El AEX se sitúa un 2,27% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 4,32% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).