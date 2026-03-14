Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Chile

Crédito: Netflix Latinoamérica

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más vistas en Netflix Chile ya está disponible. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más conocido en el mundo. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un aumento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

Ranking de las películas más vistas de Netflix Chile

El actor Alan Ritchson, cubierto de suciedad y con indumentaria militar, se ve fatigado mientras un vehículo blindado aparece al fondo en una escena de acción. (Ben King/Netflix/Ben King/Netflix - © 2026 Netflix, Inc.)

1. Máquina de guerra (War Machine)

En una última misión agotadora durante el entrenamiento para ser ranger, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad contra una gigantesca máquina asesina de otro mundo.

2. Trolls 3: se armó la banda

﻿Trolls 3 (2023) Tráiler Oficial Español

Cuando Floyd, uno de los hermanos de Branch, es secuestrado por una pareja de maléficas estrellas del pop para aprovecharse de su talento musical, Branch y Poppy tendrán que embarcarse en un viaje tan aterrador como emotivo para reunir a la familia y rescatar a Floyd de un destino aún peor que el desolador olvido de los fans.

3. El espanta tiburones

El espanta tiburones | Netflix

Oscar es un pececito de verbo rápido que suena con ser un pez gordo. Pero sus sueños le meten en agua estancada cuando una gran mentira le convierte en un improbable héroe. Al principio los demas peces se tragan el anzuelo de Oscar y le llueve la fama y la fortuna.

Todo va con la marea a favor hasta que empieza a quedar claro que la historia que ha propagado Oscar de que es el gran defensor del atolón hace agua por todas partes. El pececito descubre que ser un héroe significa que su vida esta de rebajas: su mentira le va a convertir en la pesca del día. Oscar debe aprender a navegar entre dos aguas para volver a encontrar la corriente a su favor.

4. Five Nights at Freddy’s

La película sigue a un atormentado guardia de seguridad cuando comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de superar. (Universal Pictures)

Un guardia de seguridad con problemas comienza a trabajar en Freddy Fazbear’s Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy’s no será tan fácil de superar.

5. Jerarquía

"Jerarquía" se cuela entre las mejores películas del momento en la plataforma. (Netflix)

En un área no revelada de Texas, dos hermanos adoptivos se ven envueltos en actividades criminales y se ven obligados a evadir la ley y la codiciosa mafia rusa.

6. Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice Beetlejuice - Michael Keaton - Catherine O'Hara - Jenna Ortega - Beetlejuice 2 (Warner Bros. Pictures)

Tras una inesperada tragedia familiar, tres generaciones de la familia Deetz regresan a Winter River. La vida de Lydia, todavía atormentada por Bitelchús, da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el desván y el portal al Más Allá se abre accidentalmente. Con los problemas que se avecinan en ambos reinos, es sólo cuestión de tiempo que alguien diga el nombre de Bitelchús tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio caos.

7. The Karate Kid

Dre Parker podría haber sido el más popular en Detroit, pero la carrera profesional de su madre los lleva a ambos a China. Allí logra hacer conexión con su compañera de clase Mei Ying y el sentimiento es mutuo, hasta que las diferencias culturales hacen que su amistad sea imposible. Para que la situación empeore, Dre se consigue un enemigo, el peleonero de la clase, Cheng. Dre no tiene amigos a quién acudir, excepto el encargado de mantenimiento, el Sr. Han.

8. Cortafuego

Mientras su familia recoge la casa de verano, Lide desaparece en el bosque justo cuando estalla un incendio forestal y su madre inicia una carrera contrarreloj para encontrarla.(Netflix)

Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas.

9. Un jefe en pañales 2: negocios de familia

Los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han alejado el uno del otro, pero un nuevo jefe bebé con un enfoque de vanguardia está a punto de unirlos nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar.

10. 300: El origen de un imperio

La historia se ambienta en el año 490 a.C., unos diez años antes de la batalla de las Termópilas. El general griego Temistocles intenta unir las polis griegas para combatir a los persas invasores. Él dirigirá las tropas griegas que se enfrentarán con los persas en la decisiva batalla de Maratón. La derrota persa impedirá la invasión del país.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.