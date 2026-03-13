Euro Stoxx 50 terminó a la baja este 13 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el EuroStoxx 50, que acabó la sesión bursátil del viernes 13 de marzo con descensos del 0,6%, hasta los 5.714,61 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 5.796,23 puntos y la cifra mínima de 5.669,44 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,19%.

En relación a la última semana, el EuroStoxx 50 anota un descenso 0,09%; pero desde hace un año acumula aún un incremento del 3,76%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 7,43% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.173,32 puntos) y un 0,52% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.685,20 puntos).