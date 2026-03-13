El mercado de la India Nifty 50 cerró a la baja este 13 de marzo

Mal día para el Nifty 50, que cerró la jornada financiera del viernes 13 de marzo con fuertes bajadas del 2,06%, hasta los 23.151,10 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 23.492,40 puntos y la cifra mínima de 23.112 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,62%.
En los últimos siete días, el Nifty 50 marca un descenso 5,31%; sin embargo desde hace un año aún acumula un ascenso del 2,69%. El Nifty 50 se sitúa un 12,07% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos)