El mercado de la India Nifty 50 cerró a la baja este 13 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Nifty 50, que cerró la jornada financiera del viernes 13 de marzo con fuertes bajadas del 2,06%, hasta los 23.151,10 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 23.492,40 puntos y la cifra mínima de 23.112 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,62%.

En los últimos siete días, el Nifty 50 marca un descenso 5,31%; sin embargo desde hace un año aún acumula un ascenso del 2,69%. El Nifty 50 se sitúa un 12,07% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos)