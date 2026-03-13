Noticias

El mercado de la India Nifty 50 cerró a la baja este 13 de marzo

Cierre de operaciones Nifty 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Nifty 50, que cerró la jornada financiera del viernes 13 de marzo con fuertes bajadas del 2,06%, hasta los 23.151,10 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 23.492,40 puntos y la cifra mínima de 23.112 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,62%.

En los últimos siete días, el Nifty 50 marca un descenso 5,31%; sin embargo desde hace un año aún acumula un ascenso del 2,69%. El Nifty 50 se sitúa un 12,07% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos)

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 13 de marzo en Cuzco

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima: las temperaturas que predominarán

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Huancayo este 13 de marzo

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Clima en Piura: cuál será la temperatura máxima y mínima este 13 de marzo

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Piura: cuál será

Previsión del clima en Lima para antes de salir de casa este 13 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Previsión del clima en Lima

Clima en Iquitos: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Iquitos: pronóstico de