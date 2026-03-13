El mercado de la India abrió operaciones con tendencia a la baja este 13 de marzo

Día en negativo para el Nifty 50, que inaugura la sesión de mercado del viernes 13 de marzo con notables descensos del 0,89%, hasta los 23.428,15 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, el índice suma tres fechas seguidas en negativo.
En relación a los últimos siete días, el Nifty 50 registra un descenso 4,18%; pese a ello en términos interanuales aún conserva un ascenso del 3,92%. El Nifty 50 se sitúa un 11,02% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos)