El mercado de la India abrió operaciones con tendencia a la baja este 13 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Nifty 50, que inaugura la sesión de mercado del viernes 13 de marzo con notables descensos del 0,89%, hasta los 23.428,15 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, el índice suma tres fechas seguidas en negativo.

En relación a los últimos siete días, el Nifty 50 registra un descenso 4,18%; pese a ello en términos interanuales aún conserva un ascenso del 3,92%. El Nifty 50 se sitúa un 11,02% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos)