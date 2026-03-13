Noticias

Cierre del AEX neerlandés este 13 de marzo

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de leves movimientos para el AEX, que cerró la sesión de mercado del viernes 13 de marzo con una variación del 0,1%, hasta los 1.001,66 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 1.010,99 puntos y un mínimo de 992,82 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,8%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el AEX acumula un incremento 2,17% y en términos interanuales aún conserva una subida del 9,59%. El AEX se sitúa un 2,76% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.030,06 puntos) y un 3,8% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Holanda

Últimas Noticias

Euro Stoxx 50 terminó a la baja este 13 de marzo

Cierre de sesión EuroStoxx 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Euro Stoxx 50 terminó a

Cierre del mercado suizo este 13 de marzo

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Cierre del mercado suizo este

OMX Stockholm 30 este 13 de marzo: cerró operaciones a la baja

Cierre de sesión OMXS 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

OMX Stockholm 30 este 13

El IBEX 35 finalizó la sesión de este 13 de marzo con pérdida de 0,31%

Cierre de sesión IBEX 35: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El IBEX 35 finalizó la

BEL-20-INDEX termina sus operaciones en rojo este 13 de marzo

Cierre de operaciones BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BEL-20-INDEX termina sus operaciones en