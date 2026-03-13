Cierre del AEX neerlandés este 13 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de leves movimientos para el AEX, que cerró la sesión de mercado del viernes 13 de marzo con una variación del 0,1%, hasta los 1.001,66 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 1.010,99 puntos y un mínimo de 992,82 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,8%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el AEX acumula un incremento 2,17% y en términos interanuales aún conserva una subida del 9,59%. El AEX se sitúa un 2,76% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.030,06 puntos) y un 3,8% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).