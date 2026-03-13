Canadá: cotización de apertura del euro hoy 13 de marzo de EUR a CAD

Tras la apertura bursátil el euro se cotiza en la sesión de hoy a 1,57 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,04% con respecto a la cifra de la jornada anterior, cuando cerró con 1,57 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro marca una bajada 0,03%; por contra en términos interanuales aún acumula una subida del 0,61%.

Si comparamos el valor con días anteriores, pone el fin a tres sesiones de tendencia. La volatilidad de esta semana es sutilmente inferior a la acumulada en el último año, así que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en fechas recientes.