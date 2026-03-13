Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: en terrenos negativos este 13 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Taiwan Weighted, que inaugura la jornada del viernes 13 de marzo con grandes bajadas del 3,1%, hasta los 33.057,56 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días previos, el índice bursátil pone fin a dos sesiones seguidas con tendencia positiva.

Teniendo en cuenta la última semana, el Taiwan Weighted acumula un descenso del 1,83%. El Taiwan Weighted se sitúa un 6,66% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 12,63% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).