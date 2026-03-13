Noticias

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: en terrenos negativos este 13 de marzo

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Taiwan Weighted, que inaugura la jornada del viernes 13 de marzo con grandes bajadas del 3,1%, hasta los 33.057,56 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días previos, el índice bursátil pone fin a dos sesiones seguidas con tendencia positiva.

Teniendo en cuenta la última semana, el Taiwan Weighted acumula un descenso del 1,83%. El Taiwan Weighted se sitúa un 6,66% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 12,63% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Taiwán

Últimas Noticias

Resultados del Loto Clásico de Chile: números ganadores de este 12 de marzo

Puedes jugar la versión sencilla de Loto Clásico o sumar apuestas como Revancha, Recargado, Desquite, Multiplicar y Jubilazo para aumentar sus posibilidades de ganar

Resultados del Loto Clásico de

Las mejores canciones para escuchar en Spotify Estados Unidos en cualquier momento y lugar

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estas son las canciones que han tenido una mejor aceptación entre el público

Las mejores canciones para escuchar

Pronóstico del clima para mañana en Ashburn

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Pronóstico del clima para mañana

Texas: Previsión del clima de mañana en San Antonio

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Texas: Previsión del clima de

El mercado de Corea del Sur abrió a la baja este 13 de marzo

Apertura de sesión KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El mercado de Corea del