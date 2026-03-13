Apertura del BSE Sensex 30: abrió la jornada a la baja este 13 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el BSE Sensex 30, que empieza la sesión del viernes 13 de marzo con notables descensos del 0,88%, hasta los 75.366,63 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día respecto de días pasados, el índice suma tres fechas seguidas de bajada.

Si consideramos los datos de la última semana, el BSE Sensex 30 acumula un descenso 4,5%; sin embargo desde hace un año todavía mantiene un incremento del 1,61%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 12,12% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos)